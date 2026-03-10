Anche Vergara colpito dalla maledizione Napoli: salterà Lecce, Cagliari e Nazionale

È stato l’uomo dell’inverno del Napoli e persino del calcio italiano. Antonio Vergara è stato a un passo dalla convocazione in Nazionale per gli spareggi mondiali. Ma dovrà arrendersi. Il problema al piede lo terrà bloccato molto probabilmente per un paio di settimane. Ne scrive anche Repubblica Napoli.

La diagnosi sarà ufficiale soltanto tra qualche ora, ma le sensazioni su Antonio Vergara non inducono all’ottimismo. Il talento azzurro si è fermato nell’intervallo di Napoli-Torino per un dolore alla pianta del piede sinistro. Lo ha spiegato pure Conte nel post partita. Vergara è stato visitato già ieri per verificare le sue condizioni: l’infiammazione non è svanita e per questo motivo l’attaccante completerà gli accertamenti in giornata, quando il Napoli riprenderà gli allenamenti al Training Center di Castel Volturno. Se gli ultimi esami dovessero confermare l’ipotesi della fascite plantare, Vergara sarebbe costretto a saltare il match di Lecce in programma sabato, ma ci sarebbero poche possibilità pure per la trasferta di Cagliari (in calendario venerdì 22 alla Unipol Domus Arena) prima della sosta del campionato. L’infortunio gli costerà la probabile convocazione in Nazionale: Rino Gattuso stava pensando di inserirlo nel gruppo per gli spareggi Mondiali.