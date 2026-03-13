Napoli-Rrahmani, rinnovo a un passo: pronto un contratto fino al 2028 da 3 milioni a stagione

De Bruyne-Napoli, al momento non c’è aria di separazione: c’è un bel feeling tra club e calciatore (Romano)

Su YouTube: "Lo stesso De Bruyne non ha mosso alcun passo in uscita dal Napoli e il Napoli ha tutta la voglia di goderselo. L'abbiamo visto: il belga si è ripresentato fisicamente benissimo e mentalmente libero"