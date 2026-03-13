Home » Il Campo » Calciomercato

Napoli-Rrahmani, rinnovo a un passo: pronto un contratto fino al 2028 da 3 milioni a stagione

Schira su YouTube: "Il contratto avrà un'opzione per il 2029. Le parti devono ancora incontrarsi per sistemare i documenti. Si parlerà anche di Valincic, esterno della Dinamo Zagabria seguito dal Napoli. I due hanno lo stesso agente"

Rrahmani

Ni Napoli 14/01/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Parma / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: Amir Rrahmani

Il rinnovo di Rrahmani sembra ormai cosa (quasi) fatta: in occasione dei colloqui si potrebbe anche aprire una discussione per Valincic, esterno destro della Dinamo Zagabria finito nel mirino del Napoli. Il punto di Nicolò Schira.

Napoli-Rrahmani, rinnovo a un passo

Riporta Schira:

Piccola curiosità/spoiler: Valincic ha lo stesso agente di Amir, che è a un passo dal rinnovo con il Napoli fino al 2028, con opzione fino al 2029, a 3 milioni a stagione.

Le parti devono ancora incontrarsi per fare, come avrebbe detto Fassone, “le cose formali” e sistemare i documenti. In quell’occasione si parlerà anche di Valincic.

Correlate