Napoli-Rrahmani, rinnovo a un passo: pronto un contratto fino al 2028 da 3 milioni a stagione
Schira su YouTube: "Il contratto avrà un'opzione per il 2029. Le parti devono ancora incontrarsi per sistemare i documenti. Si parlerà anche di Valincic, esterno della Dinamo Zagabria seguito dal Napoli. I due hanno lo stesso agente"
Il rinnovo di Rrahmani sembra ormai cosa (quasi) fatta: in occasione dei colloqui si potrebbe anche aprire una discussione per Valincic, esterno destro della Dinamo Zagabria finito nel mirino del Napoli. Il punto di Nicolò Schira.
Napoli-Rrahmani, rinnovo a un passo
Riporta Schira:
Piccola curiosità/spoiler: Valincic ha lo stesso agente di Amir, che è a un passo dal rinnovo con il Napoli fino al 2028, con opzione fino al 2029, a 3 milioni a stagione.
Le parti devono ancora incontrarsi per fare, come avrebbe detto Fassone, “le cose formali” e sistemare i documenti. In quell’occasione si parlerà anche di Valincic.