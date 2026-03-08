Napoli, occhi puntati su Zaccagni (Corsport)

Questa stagione è stato fortemente frenato dai problemi fisici (pubalgia). Ha già 30 anni e un contratto in scadenza nel 2029, però al Napoli ha sempre fatto gola.

Ecco le parole del Corriere dello Sport:

“Zaccagni non sta vivendo un’annata d’oro, è dal marzo 2025 che è frenato da problemi fisici dovuti alla pubalgia, al post-operatorio e ad altri incidenti di percorso.

Ha 30 anni, un contratto in scadenza nel 2029, ma è ancora appetibile.

Il Napoli l’ha cercato più volte in passato, a gennaio giravano rumors dall’estero, non si possono escludere offerte per l’estate da altri campionati”.