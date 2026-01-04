Allarme McTominay: ginocchiata di Zaccagni, lo scozzese a terra disperato per il dolore (poi si rialza)

Mentre il Napoli stava dominando in campo, l’allarme è arrivato da un’entrata di Zaccagni nei confronti di McTominay. Entrata dura col ginocchio, ginocchio contro ginocchio. Il capitano della Lazio è stato ammonito ma soprattutto è scattato l’allarme in casa Napoli perché McTominay non accennava a rialzarsi e non è certo tipo da sceneggiate in campo. Il centrocampista scozzese si rialza sempre, non fa storie, è giocatore da calcio inglese. Qualche minuto di paura, poi per fortuna McTominay è tornato verticale e ha ripreso a giocare anche se molto dolorante perché la botta è stata tosta. Il Napoli ha gli uomini contati in mezzo al campo, non può permettersi l’infortunio di Scott né tantomeno quello di Lobotka. Anche se a breve dovrebbe rientrare Anguissa, e poi anche Gilmour. Ma al momento il calciatore del Camerun è ancora fuori e quindi è meglio evitare scherzi. Il Napoli ha un calendario fitto a gennaio. Giocherà mercoledì 7 in casa contro il Verona, poi l’11 in casa dell’Inter. Fino alla fine del mese incontrerà Parma, Sassuolo, Copenaghen, Juventus, Chelsea. E il primo febbraio la Fiorentina.

Il Napoli sta passeggiando all’Olimpico: 2-0 sulla Lazio con gol di Spinazzola e Rrahmani.