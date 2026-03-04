Napoli, McTominay ancora in dubbio per la convocazione contro il Torino (Di Marzio)

Dove sono finiti gli attaccanti bomber? Hojlund non è ancora in doppia cifra, solo Lautaro segna in Serie A

Il Giornale: l'argentino ha siglato 14 gol finora. Hojlund, Douvikas e Leao fermi a 9. C'erano sempre stati almeno due in doppia cifra in 27 giornate: nella stagione 1987-88 Maradona e Careca erano a 14 e 12 gol rispettivamente.