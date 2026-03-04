Napoli, McTominay ancora in dubbio per la convocazione contro il Torino (Di Marzio)
Anguissa ci sarà. De Bruyne si deciderà tra oggi e domani, valutando le sue condizioni.
Il Napoli sta recuperando pian piano pezzi a centrocampo. De Bruyne potrebbe farcela per essere convocato contro il Torino; Anguissa, invece, sarà certamente in panchina. Ma McTominay resta ancora in dubbio.
La situazione a centrocampo del Napoli
Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito:
Assente dal 25 ottobre, Kevin De Bruyne potrebbe finalmente tornare tra i convocati di Antonio Conte. In vista della sfida contro il Torino, programmata per venerdì 6 marzo alle 20:45, l’allenatore azzurro valuterà tra oggi e domani le condizioni del belga. Discorso diverso per Anguissa, che viaggia verso la convocazione contro la squadra di D’Aversa. McTominay, invece, resta ancora in dubbio.