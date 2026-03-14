Malore Banda, il Lecce ha comunicato che il giocatore è in osservzione all’ospedale Cardarelli di Napoli

Dazn ha riportato gli ultimi aggiornamenti: "Il calciatore si sarebbe molto spaventato per un dolore al petto destro dopo un colpo ricevuto"

Malore per il calciatore del Lecce Banda al minuto 87 di Napoli-Lecce. Gioco interrotto e stadio Maradona ammutolito. Come fa sapere il team manager del Lecce, il giocatore sembra aver ripreso coscienza dopo essere caduto al suolo in seguito ad un tocco all’addome. Il primo ad accorgersene è stato Antonio Conte. Il giocatore ha abbandonato il terreno di gioco con l’ausilio del personale medico e della barella.

Da Dazn rassicurano sulle condizioni del giocatore del Lecce che è ancora in barella ma sta bene. Spiegano che poco prima di accasciarsi aveva preso un colpo al petto. Importantissima la coordinazione degli staff medici di Napoli e Lecce che hanno garantito un intervento tempestivo per il calciatore.

“Il Lecce sta facendo sapere che Banda sta bene, è vigile. Si è spaventato tanto per il colpo che ha subito e gli ha fatto sentire dolore sul petto destro. Lo ha mal interpretato e si è spaventato molto”

Il Lecce ha comunicato che il giocatore è stato portato all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è in osservazione.