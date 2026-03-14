Napoli-Lecce, le ufficiali: Anguissa torna titolare dopo quattro mesi, De Bruyne in panchina
In difesa Beukema, Buongiorno e Olivera: Hojlund sostenuto da Elmas e Alisson Santos. Di Francesco farà a meno di Gandelman, dentro Ngom.
Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Napoli-Lecce, poche sorprese. Fischio d’inizio alle 18, manca un’ora.
Ecco le formazioni ufficiali di Conte e Di Francesco:
Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Højlund. All. Conte
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Stulic. All. Di Francesco