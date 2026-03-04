Repubblica: Lobotka si è fatto male, McTominay è fuori da un mese, se tutto va bene venerdì contro il Torino torneranno in panchina Anguissa e De Bruyne

Napoli, dei Fab Four non è rimasto più nessuno: tutti fuori dalla squadra titolare contro il Torino

C’erano una volta i Fab Four del centrocampo del Napoli: Lobotka, Anguissa, McTominay, De Bruyne. Venerdì sera contro il Torino nemmeno uno di loro sarà titolare. Se tutto dovesse andar bene, ma proprio tutto, Anguissa e De Bruyne li vedremo in panchina per la prima volta dopo una lunghissima assenza. Lobotka si è fatto male a Verona. McTominay si è perso nell’infiammazione tendinea che lo perseguita ormai da un mese. Uscì all’intervallo di Genoa-Napoli e non è più rientrato. Ci sono forti dubbi – per non dire certezze – che non rientrerà nemmeno contro i granata venerdì sera al Maradona.

Ecco cosa scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Nella formazione iniziale contro il Torino mancheranno infatti le quattro stelle che all’inizio della stagione erano state celebrate come i “Fab Four”: Anguissa, De Bruyne, McTominay e il regista slovacco, l’ultimo ad alzare bandiera bianca. In casa azzurra sperano che si tratti di un problema fisico abbastanza lieve, ma i precedenti di quest’annata maledetta suggeriscono prudenza.

Il Napoli dei Fab Four si è visto per l’ultima volta lo scorso 25 ottobre, quando gli azzurri travolsero l’Inter al Maradona proprio con i gol di De Bruyne, McTominay e Anguissa. I rimpianti per quello che poteva essere e invece non è stato sono dunque più che leciti, al di là della resilienza straordinaria della squadra di Conte.