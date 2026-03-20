Napoli-Cagliari è durata due minuti, l’ha chiusa il sigillo di McTominay

Una partita durata 2 minuti. Poi 93 minuti in controllo anche se è mancato il raddoppio e un po’ di precisione in alcune azioni alla sedici metri. McTominay ha messo il sigillo appena rientrato da titolare e il Napoli mette in cascina 3 punti fondamentali per la zona Champions con la quarta vittoria consecutiva.

Nel primo tempo pronti, via e Napoli in vantaggio al secondo minuto. Calcio d’angolo, carambola sul palo e McTominay la mette dentro. Due minuti dopo punizione di Politano e Caprile respinge. Per dieci minuti il Cagliari non vede palla con il Napoli dei palleggiatori a centrocampo. Al 18° Olivera offre a Esposito un regalo dal nulla ma l’attaccante sardo tira fuori. Alla mezz’ora il Napoli è in controllo ma sbaglia molti appoggi e non affonda il colpo per imprecisione. Al 36° Vanja smanaccia un tiro cross pericoloso di Palestra. Il primo tempo si chiude in controllo ma con un po’ di imprecisioni nell’ultimo passaggio in alcune occasioni.

Nel secondo tempo il Napoli ci prova con De Bruyne dopo 5 minuti ma Caprile respinge due volte. Conte dà un segnale al quarto d’ora con Alisson al posto di Lobotka e arretra McTominay in mediana. Politano ci prova ma Caprile lo chiude mentre Hojlund non trova il pallone di poco. Conte fa respirare Gilmour con Anguissa e anche Politano con Spinazzola al suo posto. Nel finale gli azzurri rischiano in qualche mischia ma il Cagliari non riesce mai a tirare in porta.

Il Napoli dei palleggiatori deve registrare alcuni aspetti. Lobotka e Gilmour insieme è una diga stuzzicante ma sono da rivedere. Senza Alisson e Spinazzola si va di palleggio con De Bruyne e Politano che hanno dato spunti importanti. Antonio Conte valuta gara per gara per capire nel 3-4-2-1 chi saranno gli interpreti migliori e chi può fare il contributo per subentrare. Intanto gli azzurri sono momentaneamente secondi e l’allenatore pugliese risponde sul campo. E gli stessi tifosi che hanno criticato o attaccato per tutto il campionato, ora sognano anche la clamorosa e indicibile rimonta.