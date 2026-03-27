Il Napoli per Napoli: all’asta 50 maglie firmate da De Bruyne per la ricostruzione del teatro Sannazaro

La società azzurra comunica: "Da oggi, saranno messe all’asta 50 cornici in tiratura limitata contenenti la maglia autografata e autenticata di Kevin De Bruyne. L’intero ricavato sarà devoluto al Comitato per la rinascita del Teatro Sannazaro"

Quello tra Napoli e il Napoli è un legame indissolubile, con squadra e città da sempre immersi in un rapporto simbiotico. L’iniziativa della società azzurra per la ricostruzione del Teatro Sannazaro, devastato da un incendio il 17 febbraio, ne è la prova.

Napoli, la bella iniziativa per il teatro Sannazaro

Si legge sul sito del Napoli:

L’incendio che lo scorso 17 febbraio ha colpito il Teatro Sannazaro rappresenta una ferita per la città di Napoli e per il suo patrimonio culturale. Situato nel cuore di Chiaia e attivo da oltre un secolo, è uno dei luoghi più riconoscibili della tradizione teatrale napoletana.

Per contribuire alla sua ricostruzione, SSC Napoli promuove un’iniziativa solidale rivolta ai tifosi e alla comunità. Da oggi, attraverso la piattaforma dedicata del partner MatchWornShirt (disponibile qui), saranno messe all’asta 50 cornici in tiratura limitata contenenti la maglia autografata e autenticata di Kevin De Bruyne. Le aste, denominate “SSC Napoli | Teatro Sannazaro Charity Auction”, saranno suddivise in cinque sessioni da dieci pezzi ciascuna, con una durata di 31 ore e programmate tra il 27 marzo e il 7 aprile (con lanci nelle giornate del 27 marzo, 30 marzo, 1 aprile, 3 aprile e 6 aprile). Le 50 cornici includono 10 tipologie differenti, ognuna realizzata in soli 5 esemplari.

L’intero ricavato sarà devoluto al Comitato per la rinascita del Teatro Sannazaro. Attraverso la partecipazione alle aste sarà così possibile aggiudicarsi un oggetto legato alla storia del Club e contribuire in maniera diretta alla rinascita della “bomboniera di via Chiaia”.