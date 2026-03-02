“Mister, io sono a sua disposizione”: così Maradona si presentò a Marchesi

È morto ieri Rino Marchesi. Aveva 88 anni. Allenatore della Juventus e dell’Inter, ma soprattutto allenatore del Napoli (oltre che dell’Avellino). Arrivò a Napoli dopo due ottime stagioni all’Avellino. Era il 1980. L’allenatore nato a San Giuliano Milanese è stato il primo tecnico a confrontarsi con il Diez al suo arrivo in Italia: tutti ricordano Bianchi e Bigon, artefici dei due Scudetti azzurri, ma ad accogliere Pelusa nel nostro paese fu l’uomo che due anni prima aveva rischiato di vincere il tricolore con Krol, Musella e Pellegrini.

Quando parlava di Maradona gli brillavano gli occhi, lo stimava sia come calciatore che come uomo.

“Abbiamo avuto da subito un bellissimo rapporto, molto importante e di grande correttezza. Avevamo un buon legame perché ci siamo sentiti anche dopo che io andai via da Napoli e negli anni successivi. Il primo giorno di ritiro a Castel del Piano mi disse subito: ‘Mister, io sono a sua completa disposizione’. Diego aveva un cuore grande e l’ho capito fin da subito. Abbiamo continuato a sentirci anche gli anni dopo e ancora adesso mi capita di sentire il suo storico preparatore atletico Signorini”.