Mbappé, i medici francesi confermano: distorsione al ginocchio e trattamento conservativo
Qualche minuto fa, il Real Madrid ha emesso un bollettino medico comunicando i nuovi esami a cui è stato sottoposto Mbappé in Francia, confermando la diagnosi del club.
Kylian Mbappé continua a vivere una fase complicata dal punto di vista fisico, con un problema al ginocchio sinistro che lo tormenta da dicembre. Nonostante il trattamento seguito dallo staff medico del Real Madrid, il francese non è riuscito a risolvere l’infortunio e ha accusato un calo di rendimento, saltando alcune partite e giocandone altre in condizioni non ottimali.
Le tensioni con lo staff medico del club sono cresciute, tanto che Mbappé ha deciso di recarsi in Francia nei prossimi giorni per sottoporsi a ulteriori consulti specialistici, alla ricerca di una soluzione più efficace.
Si legge nel comunicato medico emesso oggi dal club madrileno:
“Dopo le prove effettuate sul nostro giocatore Kylian Mbappé da medici specialisti francesi, sotto la supervisione dei Servizi Medici del Real Madrid, si conferma la diagnosi di distorsione al ginocchio sinistro e l’idoneità del trattamento conservativo in corso. Si resta in attesa dell’evoluzione”