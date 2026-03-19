Mariani arbitrerà Cagliari-Napoli, contro la Juve non diede il rigore agli azzurri per l’abbraccio di Bremer a Hojlund
E' stato definito tra i migliori arbitri del mondo del 2025, ma i tifosi del Napoli non hanno un bel ricordo di lui.
Sarà Maurizio Mariani ad arbitrare Cagliari-Napoli domani alle 18:30. Gli assistenti saranno: Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Il IV sarà Mario Perri, mentre al Var ci sarà Valerio Marini, coadiuvato da Marco Serra.
Mariani è stato inserito dall’Iffhs (International Federation of Football History and Statistics) nella classifica dei migliori arbitri del mondo del 2025, all’ottavo posto a pari punti (25) con l’australiano Alireza Faghani.
Arbitrò il 25 gennaio scorso il match del Napoli contro la Juventus a Torino, che gli azzurri persero 3-0; il direttore di gara fu accusato di non aver fischiato un rigore per la trattenuta di Bremer ai danni di Hojlund.