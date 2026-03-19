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Mariani arbitrerà Cagliari-Napoli, contro la Juve non diede il rigore agli azzurri per l’abbraccio di Bremer a Hojlund

E' stato definito tra i migliori arbitri del mondo del 2025, ma i tifosi del Napoli non hanno un bel ricordo di lui.

Napoli Mariani

Napoli's Italian defender #22 Giovanni Di Lorenzo (L) argues with the Italian referee Maurizio Mariani (R) during the Italian Serie A football match between Juventus and Napoli at the Allianz Stadium in Turin on January 25, 2026. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)

Sarà Maurizio Mariani ad arbitrare Cagliari-Napoli domani alle 18:30. Gli assistenti saranno: Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Il IV sarà Mario Perri, mentre al Var ci sarà Valerio Marini, coadiuvato da Marco Serra.

Mariani è stato inserito dall’Iffhs (International Federation of Football History and Statistics) nella classifica dei migliori arbitri del mondo del 2025, all’ottavo posto a pari punti (25) con l’australiano Alireza Faghani.

Arbitrò il 25 gennaio scorso il match del Napoli contro la Juventus a Torino, che gli azzurri persero 3-0; il direttore di gara fu accusato di non aver fischiato un rigore per la trattenuta di Bremer ai danni di Hojlund.

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