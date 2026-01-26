Juve-Napoli, Mariani sbaglia e Doveri fa pure peggio: manca un rigore agli azzurri sul contatto Bremer-Hojlund

La Gazzetta: "Doveri male, avrebbe dovuto richiamare Mariani per il fallo di Bremer su Hojlund. Il Corsport: "Sull'1-0 di David c'è un contatto fra Khephren Thuram e Di Lorenzo che è in vantaggio"

Serata da dimenticare per un Napoli che ha indubbiamente meritato la sconfitta ma che, allo stesso tempo, si è visto negare un rigore abbastanza netto. In generale, una direzione arbitrale non totalmente soddisfacente ne uniforme quella di Mariani. La moviola del Corriere dello Sport (a cura di Edmondo Pinna) e della Gazzetta (a cura di Giulio Saetta).

Mariani, così non va proprio

Si legge sul Corriere:

Al Napoli manca un rigore – almeno – e c’è da discutere sulla gestione tecnica della partita, affatto uniforme. Vuoi non fischiare fallo di Thuram su Di Lorenzo sull’1-0? Vuoi forzare e considerare non punibili Bremer-Hojlund (clamoroso) e Kalulu-Vergara? Allora non fischi fallo (come negli altri due casi, il contatto c’è) di Vergara su Cambiaso. Sull’1-0, David è tenuto in gioco da Juan Jesus, ma prima c’è un contatto fra Khephren Thuram e Di Lorenzo che è in vantaggio.

Mariani e Doveri: voto 5

Sulla Gazzetta:

Check sul gol di David (23’) per possibili offside e fallo di Thuram su Di Lorenzo: tutto regolare. Meno certezze al 39’ con due contatti, Bremer-Hojlund e Kalulu-Vergara: focus sul primo, cravatta piuttosto evidente sul danese che poteva essere punita con il calcio di rigore (il Var Doveri poteva richiamare). Al 46’, proteste Juve: David giù in area dopo un contatto alto con Vergara (molto leggero), successivamente Meret gli frana addosso ma è una dinamica di gioco. Proteste Napoli per un mani di Bremer (55’): non punibile.

Mariani: voto 5,5