Marelli spiega il regolamento agli interisti: “il tocco di mano di Ricci non è punibile perché il movimento è a chiudere”

È un film: gli interisti che provano a montare un caso sul tocco di braccio di Ricci all’ultimo minuto. È meraviglioso.

Ovviamente da Dazn, anche se non in video, Luca Marelli spiega:

“Secondo le norme Fifa recepite dal campionato di Serie A il tocco di mano non è punibile perché il movimento è a chiudere e non a creare un ostacolo”.

È abbastanza evidente. Così come è evidente il tentativo degli interisti di dimostrare che non c’è alcun favoritismo arbitrale nei loro confronti, anzi. Insomma, roba da Premio Oscar.

Ne parlano anche al Club di Sky.

Costacurta: “Rigori così li hanno tutti e sempre dati finora, ma da due giornate qualcosa è cambiato e questo mi piace. Fino a due settimane fa era rigore, adesso non li stanno dando più. E mi piace. Per me non è mai rigore”.