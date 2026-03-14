Marelli: “Il rigore? Frattesi è in anticipo. ma non c’è un vero e proprio calcio, non vedo un contatto da rigore, per me i rigori sono una cosa seria”
A Dazn: "Gol Atalanta è regolare. Non c'è una spinta su Dumfries, Sulemana non allunga il braccio ma gli appoggia una mano sulla schiena".
Ultimi minuti concitati di Inter-Atalanta. I nerazzurri hanno ferocemente protestato con l’arbitro Manganiello in occasione della rete del pareggio dei bergamaschi per un presunto fallo su Dumfries. Marelli è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare le vicende.
“Il contatto Dumfries Sulemana? La rete del pareggio di Krstovic nasce da un contatto non fischiato: per me Manganiello è stato molto bravo a lasciar correre. Non c’è un contatto basso, solo una mano appoggiata sulla schiena. Non c’è una spinta, non allunga il braccio, ma gli appoggia una mano sulla schiena. Sembra più Dumfries a perdere l’equilibrio e a cadere per terra. Qualche dubbio in più sull’episodio in area dell’Atalanta”.
“C’è contatto tra Frattesi e Scalvini: Frattesi è in anticipo. Non c’è un vero e proprio calcio, non vedo un contatto da calcio di rigore, per me i rigori sono una cosa seria. Per me corretto il comportamento in sala Var. Certi contatti in campo non sono facilmente visibili, soprattutto in mezzo a tanti giocatori. Si tratta comunque di una valutazione soggettiva e non oggettiva e, dunque, giusto non far intervenire il Var”.