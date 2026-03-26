Mannaert (dt del Belgio) alla testa belga Sporza: "Per Romelu non è sempre facile trovare minuti nel Napoli. Conte è un tecnico che mette al primo posto il risultato e fa scelte anche molto dure."

La vicenda Lukaku e la sua decisione di continuare ad allenarsi in Belgio hanno acceso le polemiche in casa Napoli (non ne sentivamo proprio il bisogno), con Conte e la società furiosi per questo atteggiamento. A parlare delle condizioni del belga ci ha pensato Vincent Mannaert, direttore tecnico del Belgio.

Le parole di Mannaert su Lukaku

Riporta Sporza, testata belga:

“Ha valutato cosa fosse meglio in funzione del proseguimento della sua stagione. La buona notizia è che dal punto di vista medico non c’è alcun problema. Si tratta piuttosto di capire come possa prepararsi al meglio negli ultimi mesi: sia per il finale di stagione con il Napoli sia per il Mondiale.”

È stata una scelta difficile, ma ha preso la sua decisione. Noi sappiamo due cose: che Romelu conosce molto bene il proprio corpo e che desidera fortemente essere presente al Mondiale. Questo ci dà fiducia nel credere che sia ancora sulla strada giusta per il Mondiale.”

Su Conte e il Napoli

“Lo scudetto sarà difficile per il Napoli, ma è ancora pienamente in corsa per la qualificazione alla Champions League. E Conte è un tecnico che mette al primo posto il risultato e fa scelte anche molto dure.”

Per Romelu non è sempre facile trovare minuti. Penso che questo abbia inciso anche sulla sua decisione, per aumentare le sue possibilità di giocare. Per convincere Conte a puntare su di lui. Il Napoli gioca con un sistema a una sola punta, che al momento è Højlund. È più giovane ed è un nazionale danese. Dobbiamo tener conto di questa scelta di Conte, ma non è che se Romelu non dovesse essere sempre titolare lo escluderemo dal Mondiale. Non sarebbe una decisione saggia da parte nostra.”