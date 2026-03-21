Manfredi: “Visto il successo, proveremo a rendere permanenti le visite al Maradona. Insieme al restyling”

Dire che la giornata Fai sia stata un successo è riduttivo: migliaia di persone si sono accalcate fuori dai cancelli del Maradona per visitare gratuitamente l’impianto di Fuorigrotta. In tal senso, l’amministrazione comunale potrebbe decidere di rendere tali visite permanenti. Ad annunciarlo è stato il sindaco Manfredi su X.