Manfredi: “Visto il successo, proveremo a rendere permanenti le visite al Maradona. Insieme al restyling”
Il sindaco di Napoli su X: "L'apertura straordinaria dello stadio Maradona col Fai è stata un successo. Una grande opportunità per i tifosi azzurri e tantissimi turisti"
Su X:
L’apertura straordinaria dello stadio Maradona col @Fondoambiente
è stata un successo. Una grande opportunità per i tifosi azzurri e tantissimi turisti. Insieme al restyling della struttura e alla Maradona experience proveremo a rendere permanenti le visite pic.twitter.com/ShlEXgCksO
— Gaetano Manfredi (@GaeManfredi) March 21, 2026