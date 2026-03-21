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Manfredi: “Visto il successo, proveremo a rendere permanenti le visite al Maradona. Insieme al restyling”

Il sindaco di Napoli su X: "L'apertura straordinaria dello stadio Maradona col Fai è stata un successo. Una grande opportunità per i tifosi azzurri e tantissimi turisti"

Manfredi

La coda a ferro di cavallo per visitare lo stadio Maradona nella giornata del Fai

Dire che la giornata Fai sia stata un successo è riduttivo: migliaia di persone si sono accalcate fuori dai cancelli del Maradona per visitare gratuitamente l’impianto di Fuorigrotta. In tal senso, l’amministrazione comunale potrebbe decidere di rendere tali visite permanenti. Ad annunciarlo è stato il sindaco Manfredi su X.

Visite al Maradona, l’annuncio di Manfredi

Su X:

“L’apertura straordinaria dello stadio Maradona col Fondoambiente è stata un successo. Una grande opportunità per i tifosi azzurri e tantissimi turisti. Insieme al restyling della struttura e alla Maradona experience proveremo a rendere permanenti le visite”

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