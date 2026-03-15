Dopo la sconfitta a Cantù: "Si è visto abbastanza chiaramente che i due nuovi giocatori (Whaley e Marshall) sono ancora un po’ fuori dalle dinamiche"

Il coach della Guerri Napoli, Alessandro Magro, analizza la sconfitta della Guerri Napoli per 94-77 contro l’Acqua San Bernardo Cantù:

“Dal punto di vista tecnico, Cantù è stata brava a presidiare l’area e a limitare le penetrazioni dei nostri esterni. È un momento in cui dobbiamo continuare a provare a spostare dalla nostra parte anche il famoso karma perché rispetto al passato la squadra ha disputato un’ottima settimana di allenamenti.

Si è visto abbastanza chiaramente che i due nuovi giocatori (Whaley e Marshall, ndr) sono ancora un po’ fuori dalle dinamiche. Hanno commesso alcuni errori che, nell’economia generale della partita, ci sono costati anche falli su tiri da tre punti nei momenti importanti. E proprio nei momenti chiave Cantù ha trovato canestri veri, pesanti, con Riccardo Moraschini. In quel momento, quando eravamo riusciti a ricucire il primo strappo, è diventato difficile rientrare davvero in partita, anche per l’espulsione di El-Anim.

Abbiamo fatto fatica a segnare. I 77 punti realizzati sono arrivati quasi tutti a difesa schierata. So bene che abbiamo perso una partita importante, ma ho visto una squadra che ha provato a costruire qualcosa insieme. In questo momento non dobbiamo mollare e dobbiamo ripartire da qui, preparando un’altra battaglia in casa contro Varese.

La classifica, ovviamente, è davanti agli occhi di tutti e possiamo uscire da questo momento solo attraverso la qualità del lavoro e la volontà di farlo insieme. Anche dentro una sconfitta come questa ci sono aspetti assolutamente positivi. Aspettiamo ora l’arrivo dell’ultimo innesto per completare il roster e darci magari quello slancio in più.”