La Guerri Napoli continua a perdere e la crisi è sempre più profonda. La squadra di coach Magro ha appena perso per 94-77 in trasferta contro la Pallacanestro Cantù, allungando a sei la striscia di sconfitte consecutive, otto nelle ultime nove partite. Adesso la Guerri si ritrova terzultima a pari merito con Sassari, con una sola vittoria di vantaggio sulla penultima Cantù e quattro su Treviso che al momento sarebbe retrocessa. La squadra lombarda ha invece conquistato la seconda vittoria nelle ultime tre partite ed è un successo fondamentale perché, complice la sconfitta di Treviso a Varese, si allontana ancor di più dalla retrocessione. Nelle file del Napoli non incidono i nuovi arrivati Whaley e Marshall, con soli otto punti combinati e poco apporto in entrambe le metà campo, il più continuo offensivamente è Ishmael El-Amin, autore di 21 punti, ma espulso a 6 minuti dalla fine, seguito da un nervoso Leonardo Totè con 19. Per Cantù invece sono cinque i giocatori in doppia cifra, ma il top scorer è Giordano Bortolani con 17 punti.

Pallacanestro Cantù – Guerri Napoli, l’analisi del match

La partita è per due quarti abbastanza equilibrata, con El-Amin e Totè che cercano di mantenere a galla i partenopei nonostante le pessime percentuali dal campo e infatti nel primo tempo Napoli segna solo 33 punti, il dato minore di punti subiti alla pausa lunga in questa stagione da Cantù. Per l’Acqua San Bernardo invece Bortolani ne mette a segno 10 nei primi venti minuti ed è il vero motore offensivo di coach De Raffaele, affiancato da un ottimo Leonardo Okeke che aiuta Cantù a scavare un piccolo solco di otto punti di vantaggio alla pausa lunga (41-33).

Al rientro dagli spogliatoi però Napoli, così come contro la Virtus Bologna, non entra in campo agguerrita e subisce un 8-2 di parziale che la porta a -14. Tra la fine del terzo ed il quarto quarto la squadra di Magro prova a rimontare dopo essere stata sotto anche di 18 lunghezze, mettendo su un parziale di 11-0 e arrivando fino a -4, ma anche a causa dell’epulsione di El-Amin non riesce ad andare oltre e si sgretola nel finale.

Per la Guerri persistono i problemi da oltre l’arco e non solo. La squadra partenopea chiude con il 49% da due ed il 29% da tre punti, a fronte del 64% da due e il 30% da tre di Cantù. La squadra non ha punti di riferimento solidi dal punto di vista tecnico e mentale, mentre Alessandro Magro non sembra trovare alcun tipo di soluzione. Il mercato ha portato cinque nuovi giocatori che al momento non hanno cambiato affatto il corso delle cose, aspettando ancora Milton Doyle che non è stato possibile tesserare in tempo per la partita di oggi. La situazione si fa sempre più difficile e la piazza fa sempre più rumore.

Il tabellino statistico del match

Pallacanestro Cantù-Guerri Napoli 94-77 (20-16, 21-17, 26-25, 27-19)

Acqua S.Bernardo Cantù: Chiozza 6, Moraschini 10, De Nicolao 3, Ballo 8, Bortolani 17, Gualdi N.E., Sneed 13, Basile 2, Fevrier 14, Green 12, Zimonjic N.E., Okeke 9. Allenatore: De Raffaele.

Guerri Napoli: Whaley 3, Flagg 6, El-Amin 21, Faggian, Marshall 5, Gloria N.E., Treier 4, Gentile, Caruso 11, Ferrara N.E., Totè 19, Bolton 8. Allenatore: Magro.