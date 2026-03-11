“Ma non avevi studiato 12 partite del Bayern?”: il cazziatone di Capello a Palladino

Non ne aveva ancora prese abbastanza, Raffaele Palladino. E così dopo i 6 palloni incassati dal Bayern al povero tecnico dell’Atalanta è toccato andare in tv, in diretta su Sky, e finire sotto le mani di Fabio Capello. Il quale, visto le baldanzose dichiarazioni pre-partita di Palladino, è andato dritto per dritto: “Hai detto anche che avevate studiato attentamente dodici partite del Bayern Monaco. Cos’è che ha cambiato il Bayern Monaco per mettervi così in difficoltà, oppure l’avete studiata male?”.

Palladino ha abbozzato: “No, no mister. Noi ci aspettavamo che loro potessero metterci in difficoltà con questi giocatori veloci davanti, con gli attacchi alla profondità. Ma al di là del fatto che l’abbiamo studiata bene o male, come dice lei…”.

“L’hai detto tu che l’avete studiata attentamente, non io”, ha replicato Capello.

Palladino, a quel punto, si è difeso: “Mister, ci sono dei valori in campo…”.

“Ecco, questa è la cosa importante, capire i valori”, ha chiuso Capello senza infierire più.