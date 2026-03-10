Palladino prima di Atalanta-Bayern 1-6: “Li abbiamo studiati, vogliamo giocarcela, metto due punte e 4 giocatori d’attacco”

Palladino prima di Bayern-Atalanta 1-6: “Vogliamo giocarcela, metto due punte e 4 giocatori d’attacco”

Dalla pagina Fb Ne Parlamo ar Clab, ecco le parole profetiche di Palladino a Sky prima di Atalanta-Bayern.

IL CORAGGIO DI PALLADINO: STASERA CON IL BAYERN VOGLIAMO GIOCARCELA, MISTER. NON AMIAMO TANTO LA ZONA, ANCHE SE TU HAI DETTO CHE PUOI PAGARE IN EUROPA GIOCANDO COSÌ.

“Stasera con il Bayern vogliamo giocarcela e metto due punte, con 4 giocatori d’attacco, scelta che aveva pagato nel secondo tempo contro l’Udinese. Noi non amiamo tanto la zona. Noi cerchiamo i duelli, cerchiamo di andare a togliere il respiro agli avversari e andare a prenderli alti.

Lo so, mister, che lei non è tanto d’accordo con questo aspetto perché l’altra volta giustamente mi ha detto che contro il Borussia loro erano forti in attacco e puoi pagare in Europa se giochi uomo contro uomo. Lo sappiamo, ma noi abbiamo studiato il Bayern su 12 partite che hanno fatto. E se tu ti metti in basso a zona contro di loro perdi. Loro hanno vinto 12 volte in campionato e in Europa. Se invece provi a prenderli più avanti sicuramente ti possono mettere in difficoltà perché davanti hanno giocatori veloci, però puoi anche tu metterli in difficoltà, perché dietro ti possono concedere qualcosa. Sono scelte del momento che abbiamo fatto. E oggi abbiamo adottato questo piano gara”

Raffaele Palladino a Fabio Capello prima di Atalanta-Bayern Monaco #uefachampionsleague