L’ombra di Giuntoli sulla Roma: avvistato in ristoranti romani. A Gasperini non dispiacerebbe al posto di Massara

Ne scrive Repubblica Roma. A fare il nome di Gasp alla Juventus era stato proprio Giuntoli. Ultimamente il ds ex Juve è stato visto spesso a Roma. Tra Gasp e Massara non c'è feeling (eufemismo)

L’ombra di Giuntoli sulla Roma: a Gasperini non dispiacerebbe affatto al posto di Massara

Giuntoli si sta muovendo. È disoccupato da un anno e vuole tornare. Ieri sera era a Londra ad assistere al disastro del suo Tudor che sta accompagnando il Tottenham in Serie B (tre sconfitte in tre partite). E oggi Repubblica Roma lo dà in pole position nell’eventuale post-mascara direttore sportivo poco simpatico (diciamo così) a Gasperini. Repubblica scrive che Giuntoli frequenta i ristoranti romani tornati al centro della narrazione con Gasperini. Ma non scrive che i due sono andati a cena insieme.

Scrive Repubblica Roma:

Squadra che vince (di solito) non si cambia. Ma, appunto, deve vincere. E il quarto posto, con la qualificazione in Champions League, a Trigoria sarebbe una vittoria per tutti. Per i conti del club, per i Friedkin, per Gasperini. E pure per il direttore sportivo Frederic Massara. Perché da settimane la famosa radio mercato ha preso a gracchiare un nome. È quello di Cristiano Giuntoli, ds dal curriculum pesante ma ora senza scrivania. Se le strade dei giallorossi e di Massara a fine stagione dovessero dividersi, l’ex manager di Juventus e Napoli sarebbe in pole per raccoglierne l’eredità. Un’ipotesi che, giorno dopo giorno, è diventata sempre più forte. Pure se il momento della Roma suggerirebbe altro.

La voce continua a circolare: «Dopo un anno, Giuntoli e Gasperini potrebbero finalmente lavorare insieme». Il riferimento degli addetti ai lavori è al mancato arrivo dell’allenatore di Grugliasco sulla panchina della Juventus la scorsa estate, prima dell’addio del dirigente. A fare il nome di Gasp era stato proprio Giuntoli. Ora la storia potrebbe cambiare. Questione di tempo. Quello che proprio Giuntoli sembra spendere a Roma, visto che i ben informati raccontano di apparizioni fugaci del dirigente in alcuni ristoranti della capitale, proprio con Gasperini (cena con Totti inclusa) tornati negli ultimi mesi luoghi centrali della narrazione giallorossa.