Lo scudetto, la pazza idea di Conte

È lo scudetto la parola che non si può pronunciare ma di cui, di fatto, parla Antonio Conte negli studi di Dazn. Mettere pressione, nessuno può impedirci di guardare avanti. Ha più volte sottolineato l’importanza del risultato. Il Napoli va alla sosta stavolta con la quarta vittoria di fila e non con una sconfitta come dopo Bologna. Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, la definisce pazza idea quella dello scudetto.

Scrive così:

Che sia proprio il principe Scott il valore aggiunto del Napoli? Il suo sigillo dopo settanta secondi contro il Cagliari ha un valore (quasi) nobiliare: il gol di Mctominay è l’unica gemma di una gara che di fatto finisce lì, dopo il vantaggio. Una gara sporca, nè dominata, nè subita. Una di quelle partite in cui l’esperienza — o meglio il mestiere — e la qualità sono le uniche armi di resistenza all’assalto (mai pericolosissimo) degli avversari alla ricerca del pari.



Una sfida che non soddisfa Conte per i tanti errori tecnici che ha visto, ma lo esalta sotto il profilo del risultato. Lui si nutre di questo: «Dobbiamo qualificarci in Champions ma abbiamo messo pressione al Milan e all’inter». La voglia di alzare l’asticella è più di un’idea che gli frulla nella testa. Quarta vittoria di fila.

Un valore da tre punti. E Conte: «Nessuno ci deve impedire di guardare avanti». Eccola, la pazza idea.