Lobotka non ci sarà contro il Lecce, riconfermato Gilmour al suo posto
Repubblica: il centrocampista slovacco proverà a rientrare per il match del 20 marzo contro il Cagliari.
Stanislav Lobotka non ci sarà contro il Lecce nel match di sabato alle 18. Il centrocampista del Napoli non ha ancora recuperato dall’infortunio, e dunque proverà a rientrare contro il Cagliari prima della sosta delle nazionali.
Come riportato da Repubblica:
Bisognerà avere ancora pazienza per Stanislav Lobotka, che punta alla convocazione per la trasferta della prossima settimana a Cagliari. Al suo posto in cabina di regia sarà infatti confermato Billy Gilmour.