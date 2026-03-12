Lobotka non ci sarà contro il Lecce, riconfermato Gilmour al suo posto

I risultati delle italiane in coppa dovrebbero far riflettere chi continua a vendere pentole spacciandole per articoli preziosi

"I risultati di Napoli-Inter, Atalanta e Juventus sono il manifesto di una involuzione che non esclude i vertici federali e di lega la cui cifra internazionale è in linea con la modestia. I conti economici la confermano, quelli tecnici la smascherano.