Home » Approfondimenti » Media e social

Lobotka non ci sarà contro il Lecce, riconfermato Gilmour al suo posto

Repubblica: il centrocampista slovacco proverà a rientrare per il match del 20 marzo contro il Cagliari.

Lobotka Napoli

Dc Castel di Sangro 03/08/2025 - amichevole / Napoli-Brest / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Stanislav Lobotka

Stanislav Lobotka non ci sarà contro il Lecce nel match di sabato alle 18. Il centrocampista del Napoli non ha ancora recuperato dall’infortunio, e dunque proverà a rientrare contro il Cagliari prima della sosta delle nazionali.

Come riportato da Repubblica:

Bisognerà avere ancora pazienza per Stanislav Lobotka, che punta alla convocazione per la trasferta della prossima settimana a Cagliari. Al suo posto in cabina di regia sarà infatti confermato Billy Gilmour.

Correlate