Gattuso non farà esperimenti ai play-off, l’unica novità nelle convocazioni potrebbe essere Palestra

Sportmediaset anticipa quello che potrebbe essere l'undici titolare: Donnarumma; Mancini, Bastoni e Calafiori. Sulle fasce, Politano e Dimarco; a centrocampo, Barella, Locatelli e Tonali. Davanti, Retegui e Kean (o Pio Esposito).

Il ct della Nazionale italiana Rino Gattuso sta riflettendo sulle convocazioni per i play-off dei Mondiali 2026, dove gli Azzurri affronteranno in semifinale l’Irlanda del Nord giovedì 26 marzo. Il ct sembra però essere sicuro su delle scelte specifiche.

Sportmediaset scrive:

A poco più di tre settimane dall’appuntamento più importante, Gattuso ha già in testa la formazione che dovrà affrontare l’Irlanda del Nord a Bergamo. Salvo problemi dell’ultima ora, come quello che ha visto protagonista Moise Kean nell’ultima gara di campionato giocata a Udine con la Fiorentina, in cui l’attaccante viola ha riportato una botta alla tibia che, al momento, non permette di quantificare i giorni in cui dovrà restare a riposo. Gattuso si affiderà ai suoi senza esperimenti, ma di certo convocherà uno dei giocatori più performanti della stagione: Palestra del Cagliari.

La formazione anti Irlanda, dunque, vedrà Donnarumma in porta con Mancini, Bastoni e Calafiori in difesa. Se il suo stato di forma fosse diverso dall’attuale, Buongiorno avrebbe il posto assicurato in mezzo al terzetto, con l’interista spostato sul centrosinistra, ma al momento è destinato alla panchina. Sulle fasce ci saranno Politano e Dimarco con un centrocampo formato da Barella, Locatelli e Tonali. In mezzo al campo c’è anche l’opzione Verratti che Gattuso tiene sempre in considerazione. Davanti, se Kean fosse recuperato, giocherebbe in coppia con Retegui. Altrimenti spazio a Pio Esposito.