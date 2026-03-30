Domani sera l’Italia di Rino Gattuso affronterà la Bosnia per la seconda gara dei playoff Mondiali. Una gara che spaventa e non poco, considerando il gelo, non solo metereologico dello stadio dello stadio di Zenica. Il ct della Bosnia Sergej Barbarez ha parlato della sfida in conferenza oggi: “Ci sono tante emozioni per l’Italia, è molto importante per loro ma anche per noi. Dal punto di vista della situazione nel paese è ancora più importante. I giocatori stanno tutti bene meno l’allenatore, che ha perso la voce. Abbiamo avuto tempo per riprenderci, la gara è stata impegnativa e siamo stati felici. Speriamo di riuscire a reggere fino alla fine”.

Barbarez taglia corto sulle speculazioni dei media e sulla polemica che ha infiammato l’incontro a causa del video che mostrava Dimarco (e altri azzurri) esultare perché a passare il turno erano stati i bosniaci e non il Galles. Il difensore dell’Inter ha smentito che ci sia stata da parte sua mancanza di rispetto, ribaltando il piano della narrazione su quello scoop-video mandato in diretta tv sulla Rai. “A me non interessa cosa pensano gli altri oppure cosa hanno potuto dire i nostri avversari. Quello che conta veramente siamo noi. E non c’è più nulla da nascondere o altro”.

Esperto di calcio parla con orgoglio della sua nazionale: “Il primo compito di questa Nazionale era di restituire velocità e corsa, ci siamo riusciti con la selezione dei giocatori Una nazionale così piccola senza la corsa non può andare avanti. Eì importante anche la capacità di sacrificio e la disponibilità, giovedì ad esempio alcuni giocatori hanno avuto i crampi ma non sono usciti. Per me è fondamentale”.

Cosa attendersi dall’Italia? “Non voglio parlare di questo, uno si può preparare ma l’avversario ti sorprende. È importante preparare un piano B e un piano C. Dovremo avere coraggio, curare i dettagli. Non bisogna creare una situazione di panico, avere un po’ di fortuna e segnare qualche goal”. Difficile che il commissario tecnico si sbilanci, pure questo fa parte del gioco: la pretattica che inevitabilmente prende il sopravvento quando la posta in palio è altissima. Ecco perché la risposta che dà a chi gli chiede eventuali novità di formazione risponde in maniera laconica: “È da un anno e mezzo che giochiamo come avete visto, perché dovremmo cambiare proprio adesso?”.

Barbarez ha concluso la conferenza con un battuta: “Cosa facciamo se vinciamo 1-0? Parcheggiamo l’autobus davanti alla porta. E se perdiamo 1-0? Lo parcheggiamo dall’altra parte”