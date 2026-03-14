L’Inter sceglie il silenzio stampa (compreso Marotta). Dazn: “È la prima volta, ci avevano sempre messo la faccia”

Un'ora di camera di consiglio e poi la decisione: silenzio su tutta la linea. Non parla Chivu e non parla Marotta. Chiara la protesta nei confronti delle decisioni arbitrali

L’Inter sceglie il silenzio stampa: Dazn: “È la prima volta, ci avevano sempre messo la faccia”

L’Inter ha deciso di non andare a commentare a Dazn la partita Inter-Atalanta. Ci sono stati un paio di episodi che hanno fatto molto discutere: la presunta spinta di Sulemana su Dumfries in occasione del pari dei bergamaschi. Su quest’episodio Chivu è stato prima ammonito e poi espulso. A nostro avviso la spinta non c’è, c’è una mano appoggiata sulla schiena. Marelli ha detto le stesse cose.

Più controverso il presunto rigore su Frattesi. Frattesi anticipa il difensore dell’Atalanta che gli tocca il piede. Qua francamente lasciamo il giudizio al Var. Per Marelli anche in questo caso il tocco è blando.

L’Inter dopo un’ora di riflessione, ha deciso di non commentare. Né con Chivu né con Marotta che in genere in questi casi va in tv con fare ecumenico.

A Dazn con Giorgia Rossi sono sorpresi: “Non era mai successo che l’Inter non commentasse e scegliesse la linea del silenzio. Fin qui ci avevano sempre messo la faccia”