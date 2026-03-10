“L’incantesimo dei gatti”, Giuseppe Manzo presenta il suo nuovo romanzo alla Feltrinelli



Ritorna in libreria il giornalista Giuseppe Manzo con il libro “L’incantesimo dei gatti”, romanzo avvincente pubblicato dalla Giannini Editore nella collana Romanzi dai cinque continenti. La prima presentazione si terrà martedì 17 marzo alle ore 18 presso la libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri. Dopo i saluti di Giulia Giannini della Giannini Editore, dialogheranno con l’autore: il magistrato Catello Maresca e il giornalista Leandro Del Gaudio. Modererà la giornalista e direttrice del Premio Elsa Morante Tiuna Notarbartolo.

“L’incantesimo dei gatti” è un romanzo che rappresenta il primo volume di una trilogia narrativa che mescola suspense, introspezione e rinascita. Ermanno, giornalista idealista e direttore del quotidiano Il Sole del Mezzogiorno, scopre improvvisamente che la sua vita è una trappola. Tradito da chi gli è più vicino e braccato da poteri criminali e politici, è costretto a fuggire da Napoli e rifugiarsi in una baita tra le montagne dell’Abruzzo. In un vortice di agguati, menzogne e vendette, Ermanno intraprende una fuga che diventa una discesa dentro se stesso: scopre che i veri nemici non sono solo fuori, ma anche nella rete invisibile delle relazioni quotidiane. Sarà in mezzo alla natura, tra pastori senza tempo e due gattini che diventeranno simbolo di libertà e rinascita, che troverà una nuova visione della vita e per la prima volta, l’amore. Un romanzo intenso, che parla di paura e riscatto, di coraggio e consapevolezza, in un’Italia contemporanea dove il potere corrompe e la verità può costare la vita.

Giuseppe Manzo (Napoli, 1979) è giornalista professionista e autore di sette libri. Communication Manager di Legacoopsociali, conduce e scrive per il Giornale Radio Sociale ed è docente di comunicazione al Master Sociocom dell’Università di Roma Tor Vergata. Ha collaborato con Corriere della Sera, Rainews e Rsi Radiotelevisione Svizzera; ha partecipato al Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia e ha curato documentari con le voci di Erri De Luca e Fiorella Mannoia. Ha pubblica- to, tra gli altri: Scripta – Diario clandestino di un cronista precario (Cento Autori, 2011), Chi comanda Napoli (Castelvecchi, 2012), Le mani nella città (Round Robin, 2013), Senza traccia (Castelvecchi, 2013), L’invisibile (Round Robin, 2015), Parole di una nuova alba (2021), La settimana santa (Giammarino, 2023). Vincitore del Premio Marco Rossi (2014) e del Premio Calcata 4.0 (2019).

TITOLO: L’INCANTESIMO DEI GATTI

AUTORE: GIUSEPPE MANZO

EDITORE: GIANNINI EDITORE

COLLANA: ROMANZI DAI CINQUE CONTINENTI

PAGINE: 138

PREZZO: 16 euro