Laporta: “Con il Real Madrid è sempre così. Quando sono in difficoltà, o ricevono aiuti arbitrali o succede qualcosa”
Il presidente blaugrana si riferisce al gol di Valverde al 94esimo contro il Celta Vigo: "Quel gol avrebbe dovuto essere annullato per un fallo precedente"
Il gol segnato da Valverde del Real Madrid al 94′ nel match contro il Celta Vigo non è proprio andato giù a Laporta, presidente del Barcellona, che non ha usato giri di parole per commentarlo.
Le parole di Laporta
Riporta Marca:
“Hanno avuto fortuna, ma quel gol avrebbe dovuto essere annullato per un fallo precedente. A noi ci avrebbero fischiato fallo, ce n’è già stato uno ad Anoeta (si riferisce al match del 18 gennaio contro la Real Sociedad perso per 2 a 1 e segnato da diverse controversie arbitrali, ndr). Al Real Madrid succede sempre la stessa cosa. Quando sono in difficoltà, o ricevono aiuti arbitrali o succede qualcosa… Li aiutano ad avere fortuna.”