Conte imita Mourinho e i suoi giochi mentali per mettere pressione a Chivu e all'Inter e la Gazzetta ha un po' di timore

La Gazzetta lancia l’allarme per Bologna-Inter all’ultima giornata: lì l’Inter ha già perso due scudetti

A Milano non vivranno 36 ore tranquille. Questa vittoria del Napoli a Cagliari e soprattutto il Conte del post-partita hanno lasciato un sottile filo di inquietudine nell’ambiente Inter. Anche perché l’Inter porta con sé la ferita dello scorso anno. Il danno, direbbe chi ama fare riferimenti letterari. Insomma uno scudetto preso e buttato nel water. E ora Conte a Cagliari ha aperto la stagione dei mind games che erano e sono molto cari a Mourinho. I puristi parlano solo di campo e come dice José, chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio.

La Gazzetta ci crede oppure cerca di esorcizzare il timore che la lotta scudetto possa davvero riaprirsi. Ci credeva qualche giorno fa, figurarsi ora. Anche se – ricordiamolo – l’Inter deve ancora giocare e quindi nulla è cambiato.

Scrive la Gazza con Sebastiano Vernazza:

Le dichiarazioni di Conte ieri a Cagliari vanno prese come mind games, giochi mentali, pressioni psicologiche sugli avversari, arte in cui José Mourinho era ed è maestro. Conte non ha nulla da perdere il pass Champions è quasi blindato – e ha tutto da guadagnare, uno scudetto vinto con una rimonta tanto lunga lo consegnerebbe all’eternità di Napoli. Sta all’Inter, e al Milan, non cedere all’ansia e mantenere la freddezza. I giochi non sono fatti, ciascuno faccia il proprio gioco.

Delle tre di testa, la capolista sarà l’unica a doversi misurare su un doppio fronte. Per Cristian Chivu l’eventuale finale della coppa nazionale, prevista all’Olimpico di Roma il 13 maggio, si incastrerà tra Lazio-Inter (partita insidiosa) e Inter-Verona (partita facile). A dirla tutta, sull’Inter potrebbe allungarsi l’ombra sinistra di un’ultima decisiva giornata a Bologna, città in cui i nerazzurri si sono giocati due scudetti, in anni recenti. Se fossimo nei giocatori interisti, faremmo di tutto per accalappiare lo scudetto in anticipo, onde azzerare il rischio di una nuova fatal Bologna.