“Stramaccioni non può commentare l’Inter, è una vergogna, sembra di stare su Inter Channel”
I tifosi su X contro la difesa ad oltranza dell'Inter da parte del commentatore di Dazn: "Mai visto un commento simile", "Scandaloso"
Mg Genova 17/08/2024 - campionato di calcio serie A / Genoa-Inter / foto Matteo Gribaudi/Image Sport
nella foto: Andrea Stramaccioni
L’Inter pareggia contro l’Atalanta con grandi proteste dei nerazzurri sul gol del pari dell’Atalanta: una mano leggera su Dumfries che si tuffa in Bastoni style. Al termine della gara però nessuno tesserato dell’Inter si presenta per commentare, solo Stramaccioni durante e dopo la partita si spende e si affanna in difesa dei nerazzurri. Un comportamento che non è passato inosservato dai tifosi che su X si sono scatenati contro il commentatore di Dazn.
IlCavMilanista Mai visto un commento simile. Mai. Marinozzi Stramaccioni nuova vetta di interismo al commento
sonoIunatica ma stramaccioni è una vergogna ho dovuto mettere muto non sapevo di essere su inter channel
Bladeone Stramaccioni scandaloso.. tipico da ex allenatore del Inter. Se va a commentare partite di Premier o Bumdesliga quanti rigori vedrebbe? 100 a partita !
matshe72 Ogni volta con Stramaccioni sembra di essere su Inter TV, aspetto che DAZN metta come Prime l’opzione di togliere la telecronaca per sentire lo stadio, per ora si guardano le partite in silenzio…
Mattia ViscusiDazn ahahah che avevano l’ultras Stramaccioni in telecronaca ahahah
Max VaderÈ vergognoso che Stramaccioni venga mandato a fare le cronache dell’Inter
verfabLa banda dei disonesti con Chivu al comando e Stramaccioni al commento. Siete patetici e disonesti
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