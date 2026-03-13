Kvara come Giano bifronte: spento in Ligue 1, alieno in Champions. La sua motivazione oscilla a seconda del livello della partita
L'Equipe: "Nelle ultime settimane, le sue prestazioni insufficienti in campionato hanno portato a qualche rimprovero interno. Kvara dovrebbe alzare lo sguardo per liberarsi dell’immagine di solista che lo accompagna"
La doppietta ai danni del Chelsea ha riacceso il dibattito su un Kvara “double face”: evanescente in Ligue 1, fenomenale in Champions. Un campione è tale se la sua motivazione oscilla in base al livello della partita? Il punto dell’Equipe.
Un”doppio” Kvara
Si legge sull’Equipe:
L’ingresso determinante dell’ex napoletano mercoledì potrebbe aver cambiato il volto della stagione parigina. E ha alimentato l’idea che esistano due «Kvara»: quello che si esalta in Champions League e quello che fatica a imporre la propria forza in Ligue 1. Nelle ultime settimane, le prestazioni insufficienti del georgiano in campionato hanno portato a qualche rimprovero interno da parte di dirigenti, compagni o membri dello staff. Come “sanzione”, ha assunto lo status di sostituto contro i parigini, in una serata che ama particolarmente.
“Non appena ho visto il suo volto quando è entrato, ho capito”, afferma Adel Chedli, vice di Willy Sagnol nello staff della nazionale georgiana. “È un giocatore con carattere e orgoglio. Doveva sentirsi colpito dal fatto di non essere partito titolare. Il primo gol che segna non è casuale. È una situazione su cui lavora costantemente con noi e al Psg. Non ci sono molti giocatori capaci di fare questo. È un fenomeno”
Per cambiare la sua immagine, Kvaratskhelia si è affidato nelle ultime settimane a un’agenzia di comunicazione, per riuscire a trasmettere i suoi messaggi. Senza snaturare il suo gioco, «Kvara» dovrebbe alzare lo sguardo per liberarsi definitivamente dell’immagine di solista che a volte lo accompagna. E, più preoccupante, della reputazione di giocatore il cui livello di motivazione oscillerebbe a seconda della partita.