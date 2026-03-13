Kvara come Giano bifronte: spento in Ligue 1, alieno in Champions. La sua motivazione oscilla a seconda del livello della partita

La doppietta ai danni del Chelsea ha riacceso il dibattito su un Kvara “double face”: evanescente in Ligue 1, fenomenale in Champions. Un campione è tale se la sua motivazione oscilla in base al livello della partita? Il punto dell’Equipe.

Un”doppio” Kvara

Si legge sull’Equipe:

L’ingresso determinante dell’ex napoletano mercoledì potrebbe aver cambiato il volto della stagione parigina. E ha alimentato l’idea che esistano due «Kvara»: quello che si esalta in Champions League e quello che fatica a imporre la propria forza in Ligue 1. Nelle ultime settimane, le prestazioni insufficienti del georgiano in campionato hanno portato a qualche rimprovero interno da parte di dirigenti, compagni o membri dello staff. Come “sanzione”, ha assunto lo status di sostituto contro i parigini, in una serata che ama particolarmente.

“Non appena ho visto il suo volto quando è entrato, ho capito”, afferma Adel Chedli, vice di Willy Sagnol nello staff della nazionale georgiana. “È un giocatore con carattere e orgoglio. Doveva sentirsi colpito dal fatto di non essere partito titolare. Il primo gol che segna non è casuale. È una situazione su cui lavora costantemente con noi e al Psg. Non ci sono molti giocatori capaci di fare questo. È un fenomeno”

Per cambiare la sua immagine, Kvaratskhelia si è affidato nelle ultime settimane a un’agenzia di comunicazione, per riuscire a trasmettere i suoi messaggi. Senza snaturare il suo gioco, «Kvara» dovrebbe alzare lo sguardo per liberarsi definitivamente dell’immagine di solista che a volte lo accompagna. E, più preoccupante, della reputazione di giocatore il cui livello di motivazione oscillerebbe a seconda della partita.