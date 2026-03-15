Anto’ addo’ vaje? I dieci motivi per cui Conte non deve muoversi da Napoli (e sono anche pochi)

Anto’ addo’ vaje? Napoli è perfetta per te. Attenzione, ho scritto Napoli non il Napoli.

Sei capace di allenare una città intera, una comunità sparsa di tifosi, non solo una squadra. Ci sono allenatori che passano, e allenatori che restano dentro una città. Non solo per i risultati — che pure contano, e parecchio — ma per la sensazione che la storia non sia finita. Mi sono svegliato e ho pensato a dieci motivi per cui dovresti restare alla guida della squadra.

I dieci motivi per cui Conte non deve muoversi da Napoli