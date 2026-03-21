McTominay: “Non sopporto guardare le partite. Infortunarsi è la cosa peggiore al mondo”

Scott McTominay è tornato. Il Napoli e i suoi tifosi se ne sono accorti perché è stato proprio lui a mettere a segno il gol vincente nella sfida contro il Calgiari. Al termine della gara Scott è stato intervistato ai microfoni della BBC Alba, parlando del suo infortunio, della gara contro i Sardi, del Milan e dell’imminente impegno in Nazionale:

Sull’infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dal campo ha detto: “Ovviamente ho avuto un problema al tendine del bicipite femorale che necessitava di cure. Ho lavorato molto in palestra per tornare ad un alto livello e giocare di nuovo regolarmente”.

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Sul match col Cagliari: “Qualche volta devi spingere ancora di più, ma era difficile perché ci lasciavano pochi spazi: il rientro di Kevin De Bruyne ci ha aiutato a trovare i varchi giusti, è una enorme aggiunta per noi. Ci siamo allenati tanto sulle posizione giuste da trovare, e poi crediamo tanto in ciò che facciamo”.

Sulla sfida clou contro il Milan che arriverà dopo la pausa per le Nazionali: “Queste son le partite che un giocatore vuole giocare, non si può prevedere il futuro ma guardiamo partita dopo partita. Non sopporto guardare le partite. Nessun calciatore vuole infortunarsi: è la cosa peggiore al mondo”.

Sul suo ritorno in Nazionale: “Non vedo l’ora. Non vedo molti dei giocatori da novembre, non torno a casa da novembre. Non vedo l’ora di rivedere i miei amici e la mia famiglia. Rivedere i ragazzi e prepararci per una grande estate è qualcosa che non vediamo l’ora di fare”.