Infortunio Lang, Uefa e Liverpool chiamati a rivedere la disposizione delle aree a bordo campo

Un portavoce Uefa ha dichiarato che verranno esaminate tutte le prossime partite per individuare eventuali rischi simili e chiedere ai club di adottare le misure necessarie, se richiesto.

La Uefa e il Liverpool stanno indagando sull’infortunio al pollice destro subito da Noa Lang del Galatasaray, che ha richiesto un intervento chirurgico in seguito a una collisione con i cartelloni pubblicitari di Anfield. Lo riporta The Athletic.

L’infortunio di Lang

Il Galatasaray ha confermato giovedì mattina presto, con un comunicato, che l’attentatore aveva riportato una “grave ferita” e che sarebbe stato operato dal proprio staff medico prima di lasciare la città. Lang ha poi pubblicato sui social media che “l’intervento è andato bene”, commentando con un “succede”.

Giovedì, un portavoce della Uefa ha dichiarato che la Uefa ha esaminato le circostanze che hanno portato al tragico incidente subito dal giocatore del Galatasaray, Noa Lang, e rivedrà l’assetto a bordo campo, compresi i tabelloni a Led, in tutte le prossime partite per identificare eventuali rischi analoghi e chiedere ai club di adottare le misure appropriate, se necessario. Auguriamo a Noa Lang una pronta e completa guarigione.

Virgil van Dijk, capitano del Liverpool, ha dichiarato:

“È un incidente molto grave, ma non ha nulla a che fare con lo stadio, è solo un incidente. Gli ho parlato, spero che torni in campo al più presto perché abbiamo bisogno di lui se verrà convocato in nazionale la prossima settimana”.