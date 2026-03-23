"Non è stato facile le prime settimane. Per un attaccante, non segnare è sempre complicato, ma oggi ho l’esperienza per restare calmo e giocare con serenità, sapendo che il gol arriverà".

Ciro Immobile ha segnato il suo primo gol in Ligue 1 con la maglia del Paris Fc.

Il suo è stato anche un gol decisivo, perché il match contro il Le Havre è terminato 3-2. Inoltre, questo era uno degli scontri salvezza che dovrà affrontare l’altra squadra di Parigi.

Il Paris Fc ora è a 31 punti, ha staccato proprio il Le Havre che è rimasto a 27; la zona retrocessione dista 14 punti.

Le Parisien scrive:

È una delle belle soddisfazioni della partita di Ligue 1 tra il Paris Fc e Le Havre di questa domenica. Ciro Immobile, acquisto di punta del club della capitale in inverno, si è sbloccato con la nuova maglia. “È un gol che lo libererà da un peso enorme”, ha commentato il suo allenatore Antoine Kombouaré in conferenza stampa. “Lo aspettava da un po’, gli darà fiducia. È un gol che premia gli sforzi che sta facendo, è un ragazzo che lavora”.

E Immobile si è fermato a parlare anche con la stampa francese, a cui ha concesso un’intervista.

Segni il tuo primo gol con il Paris Fc. È un gol importante per te?

“Sono contento. È il mio primo gol in Francia, un gol importante per noi e per il nostro campionato, e anche per fare il pieno di fiducia per il finale di stagione. Il primo gol regala sempre una grande emozione, ovviamente, ed è normale. Lo aspettavo da tanto, da quando sono arrivato qui a Parigi”.

Ed è un tuo compagno italiano a servirti l’assist…

“Ho ringraziato subito Diego Coppola perché mi ha visto bene e abbiamo costruito una bella azione. Sono felice perché la squadra ha lavorato bene questa settimana. Avevamo finito la partita contro il Lione (1-1) con la voglia di vincere, quindi oggi sono tre punti molto importanti per la classifica“.

Come hai vissuto queste prime settimane, queste prime partite senza segnare?

“Non è stato facile. Per un attaccante, non segnare è sempre complicato, ma oggi ho l’esperienza per restare calmo e giocare con serenità, sapendo che il gol arriverà. Fisicamente mi sento molto meglio, lavoro più di prima. L’infortunio che avevo avuto a Bologna non ha aiutato, ma ora mi sento meglio“.

Come trovi la Ligue 1?

“È un campionato duro, contro squadre fisicamente forti che creano sempre problemi. È un campionato difficile nella nostra lotta per la salvezza“.

Come ti trovi a Parigi?

“Sto bene, molto bene, sono felice. Qui le persone lavorano bene. La squadra e il club vogliono sempre migliorare a ogni partita, ogni volta che giochiamo e ci alleniamo. Parigi è molto bella, è una città internazionale e piena di italiani, ci sono tante cose da fare“.

Sei qui per sei mesi. Hai voglia di restare un’altra stagione?

“Sì, ho un anno in opzione. Se il club vuole, possiamo prolungare di un altro anno. Anche la mia famiglia ama stare qui a Parigi, ed è importante per me“.