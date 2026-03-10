Tudor cambia portiere, Kinsky al posto di Vicario e Kinsky regala due gol su tre e viene sostituito dopo 15 minuti. Alla fine è andata pure bene, si è conclusa 5-2

Il Tottenham prende 4 gol in 22 minuti a Madrid, i tifosi se ne vanno, resta una domanda: come si fa a prendere Tudor?

È un disastro in piena regola quello che sta vivendo il Tottenham di Tudor in casa dell’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Tudor ne ha inventata un’altra delle sue . Ha inspiegabilmente e immotivatamente cambiato portiere. Ha spedito in panchina Vicario e ha piazzato in porta Kinsky. Che ha subito regalato due gol su tre: il primo e il terzo. Il terzo roba è da cartoni animati. Al punto che sullo 0-3 dopo quindici minuti, il tecnico degli Spurs è stato costretto a sostituire il portiere e a spedire in campo l’italiano. Nel frattempo, un bel po’ di tifosi del Tottenham hanno cominciato a lasciare lo stadio. Ormai è raro che i tifosi del Tottenham riescano a resistere tutta la partita. L’Atletico ha segnato il quarto gol dopo 22 minuti con Le Normand. Poi, per loro fortuna, hanno accorciato le distanze con Porro.

Al momento è una serata che i tifosi degli Spurs non dimenticheranno mai. Vedremo come andrà a finire. Fin qui, Tudor non ha neanche pareggiato una partita sulla panchina londinese: solo sconfitte per lui. Alla fine è andata pure bene: si è conclusa 5-2.

