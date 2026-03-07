Caro Tottenham, cacciare Tudor potrebbe essere la soluzione per salvarsi

Times: "Il croato era stato ingaggiato per dare una scossa. Risultato? Nove gol subiti e tre sconfitte in tre partite. Per gli Spurs, il costo della retrocessione — stimato intorno ai 250 milioni di sterline — sarebbe molto più doloroso che ammettere un altro errore."

La situazione del Tottenham è ormai disperata (hanno un solo punto sulla zona rossa della classifica) e Igor Tudor finora non è stato capace di dare la scossa agognata dai vertici Spurs. Che cacciarlo ora possa essere una soluzione? Il punto del Times.

Tudor, che cacciarlo ora possa essere una soluzione?

Scrive il Times:

Dopo il fischio finale che ha sancito la sconfitta per 3-1, Igor Tudor ha dichiarato di avere più fiducia che il Tottenham Hotspur riuscirà a salvarsi rispetto a prima del calcio d’inizio — ma tra i 60.213 tifosi e i 22 giocatori presenti, deve essere stato l’unico.

La decisione cruciale che devono prendere i proprietari del club, la famiglia Lewis, il Ceo Vinai Venkatesham e il direttore sportivo Johan Lange, è se confermare Tudor o meno, per quanto assurdo possa sembrare, a tre settimane esatte dal suo arrivo per sostituire Thomas Frank. In questa discussione non ci deve essere spazio per l’orgoglio, dato che il costo della retrocessione — stimato intorno ai 250 milioni di sterline — sarebbe molto più doloroso che ammettere un altro errore. In questo contesto, conta solo una domanda: Tudor è l’allenatore giusto per salvare il Tottenham?

Un impatto indesiderato

Secondo il pronostico di Opta, le possibilità di finire 18esimi del Tottenham sono, sorprendentemente, solo del 16%. Tuttavia, erano del 3% quando Tudor è stato nominato, quindi le prospettive degli Spurs sono già peggiorate dalla sua nomina, il che certamente non era l’obiettivo. In un’intervista al centro sportivo del Tottenham lo scorso mese, Lange aveva dichiarato che una “ragione molto importante” della nomina di Tudor era il suo record di “entrare nei club in questo periodo della stagione” e ottenere “un impatto immediato sulle prestazioni”. Invece, Tudor ha subito incassato nove gol e tre sconfitte in tre partite.

Più della tattica, i giocatori sembrano profondamente infelici. Se Tudor non riuscirà a ottenere di più da questa squadra, il Tottenham dovrà trovare qualcuno che possa farlo.