Il Pocho Lavezzi torna a giocare in Italia per l’evento Live The Dream

Live the dream finalmente è arrivato. Il primo evento ufficiale del nuovo brand andrà in scena il 4 Giugno 2026 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone.Un’esperienza che va oltre la partita: ex campioni professionisti in campo, ospiti del mondo dello spettacolo, performer, giochi, sfide e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere il pubblico dentro e fuori dal terreno di gioco.Potrai assistere in diretta alle prodezze dei Campioni o incontrarle dal vivo in un meet and greet esclusivo. Se, invece, vuoi vivere un’esperienza ancora più esclusiva registrati su livethedream.it, partecipa all’asta e scendi in campo insieme ai campioni del calcio italiano. Un’occasione unica per vivere il sogno da protagonista.

Meet & Greet e Area Hospitality – Come funziona

Il Meet & Greet è un momento speciale in cui potrai incontrare i campioni dal vivo, salutarli e scattare una foto con loro. Per partecipare, devi essere in possesso del biglietto Meet & Greet, che è disponibile solo se acquisti un posto in “Main Stand – Palchi” (i posti sono limitati).

Il Meet & Greet inizierà alle ore 15.00 presso lo Stadio e, per conoscere le modalità di accesso e partecipazione, è necessario inviare una mail a info@livethedream.it: riceverai tutte le informazioni utili.

Si potranno far autografare un massimo di 5 oggetti durante il Meet and Greet

L’Area Hospitality è uno spazio esclusivo riservato ai possessori del biglietto “Main Stand – Palchi” con tariffa “Meet and Greet”, con accesso dedicato e servizi premium.

Le aziende che desiderano acquistare un intero palco ed accedere all’Area Hospitality possono scrivere a corporate@livethedream.it per ricevere tutte le informazioni.

Una quota dell’incasso sarà devoluta alla realizzazione di progetti di solidarietà promossi dall’associazione “Il Tetto Casal Fattoria”, perché l’esperienza non si ferma al campo ma genera valore concreto.

I cancelli apriranno alle 18.00, il riscaldamento inizierà alle 19.15 e il calcio d’inizio è previsto per le 20.00.