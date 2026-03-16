Il Pocho Lavezzi torna a giocare in Italia per l’evento Live The Dream
L'evento che metterà in campo campioni professionisti, ospiti del mondo dello spettacolo, performer, giochi, sfide e momenti di intrattenimento si svolgerà il 4 Giugno 2026 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone.
Dopo due anni dai problemi di salute che hanno afflitto il Pocho Lavezzi, l’ex Napoli torna sui campi di calcio in Italia. L’appuntamento sarà a Frosinone il 4 giugno: dopo il ritiro dal calcio professionistico, l’ex attaccante di Napoli e Psg tornerà a giocare davanti al pubblico europeo allo Stadio Benito Stirpe.
L’occasione è Live The Dream, l’evento che permette ai tifosi di scendere in campo insieme ad ex calciatori professionisti. Il format è semplice ed unico: gli appassionati possono partecipare alle aste online sul sito livethedream.it e conquistare un ruolo in campo accanto agli ex calciatori professionisti. Per farlo è necessario registrarsi gratuitamente sul sito livethedream.it, creare il proprio account ed attendere l’apertura delle aste dedicate ai posti in campo. Chi invece preferisce vivere l’evento da spettatore può acquistare già da ora i biglietti su Vivaticket, scegliendo tra ingresso standard oppure l’esperienza Meet & Greet, che permetterà di incontrare i calciatori dal vivo, accedere all’Area Hospitality dedicata ed assistere alla partita dai palchetti.
La serata non sarà soltanto calcio: show, creator digitali, performer e momenti di intrattenimento accompagneranno la partita, trasformando lo stadio in una vera festa dello sport.
Di seguito tutte le indicazioni per partecipare all’evento
Un’esperienza che va oltre la partita: ex campioni professionisti in campo, ospiti del mondo dello spettacolo, performer, giochi, sfide e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere il pubblico dentro e fuori dal terreno di gioco.
Potrai assistere in diretta alle prodezze dei Campioni o incontrarle dal vivo in un meet and greet esclusivo. Se, invece, vuoi vivere un’esperienza ancora più esclusiva registrati su livethedream.it, partecipa all’asta e scendi in campo insieme ai campioni del calcio italiano. Un’occasione unica per vivere il sogno da protagonista.
Meet & Greet e Area Hospitality – Come funziona
Il Meet & Greet è un momento speciale in cui potrai incontrare i campioni dal vivo, salutarli e scattare una foto con loro. Per partecipare, devi essere in possesso del biglietto Meet & Greet, che è disponibile solo se acquisti un posto in “Main Stand – Palchi” (i posti sono limitati).
Il Meet & Greet inizierà alle ore 15.00 presso lo Stadio e, per conoscere le modalità di accesso e partecipazione, è necessario inviare una mail a info@livethedream.it: riceverai tutte le informazioni utili.
Si potranno far autografare un massimo di 5 oggetti durante il Meet and Greet
L’Area Hospitality è uno spazio esclusivo riservato ai possessori del biglietto “Main Stand – Palchi” con tariffa “Meet and Greet”, con accesso dedicato e servizi premium.
Le aziende che desiderano acquistare un intero palco ed accedere all’Area Hospitality possono scrivere a corporate@livethedream.it per ricevere tutte le informazioni.
Una quota dell’incasso sarà devoluta alla realizzazione di progetti di solidarietà promossi dall’associazione “Il Tetto Casal Fattoria”, perché l’esperienza non si ferma al campo ma genera valore concreto.
I cancelli apriranno alle 18.00, il riscaldamento inizierà alle 19.15 e il calcio d’inizio è previsto per le 20.00.