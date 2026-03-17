Il Napoli venerdì a Cagliari potrebbe togliersi lo sfizio di mettere pressione all’Inter (Repubblica)

Il Napoli a Cagliari potrebbe togliersi lo sfizio di mettere pressione all’Inter (Repubblica)

A Napoli si gioca con lo scudetto. Repubblica Napoli – con Marco Azzi – giustamente ricorda i cinque punti che il Napoli ha di vantaggio sulla quinta, perché è la Champions l’obiettivo possibile della squadra di Conte. Il resto al momento è pura immaginazione.

Scrive Repubblica:

L’anticipo di venerdì pomeriggio a Cagliari, per quanto poco gradito, offre al Napoli anche una gustosa opportunità per alzare l’asticella. Vincendo venerdì pomeriggio in Sardegna, infatti, gli azzurri supererebbero il Milan sul secondo gradino del podio e si porterebbero a -6 dalla capolista Inter, costringendola ad affrontare con maggiori patemi la trasferta di domenica a Firenze. Un doppio sfizio impensabile fino a due settimane e mezza fa, per squadra e tifosi.

Ma le tre vittorie di fila hanno quasi riportato il Napoli nella comfort zone di Conte («Io devo sempre arrivare primo o secondo») e nelle nove gare che mancano gli azzurri hanno il dovere di non lasciare nulla di intentato, al di là del sogno proibito di una (improbabile) rimonta scudetto.