Il Napoli senza stadio perde 70 milioni, ma oggi uno stadio nuovo è utopia

Il Napoli senza stadio perde 70 milioni, ha detto l’altro giorno il dirigente Tommaso Bianchini. Tutto vero ma non capiamo il grido di dolore. Nel senso che il Napoli può in qualsiasi momento avviare la costruzione di uno stadio nuovo. In oltre vent’anni, al di là dei vari proclami, non è nemmeno andato vicino alla realizzazione della nuova casa del Calcio Napoli. Il contenzioso col Comune è un’invenzione. Il Comune lavora al Maradona, giustamente, anche perché il Maradona è un bene pubblico e frutta di più senza il Calcio Napoli. Il Napoli è un’azienda privata, ha tutta la libertà di lavorare alla realizzazione del proprio stadio.

Oggi dell’importanza dello stadio scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Il paradosso? Con lo stadio Maradona quasi sempre sold out, le entrate sono limitate alla biglietteria (più hospitality): tra i 30 e i 35 milioni. Ma i ricavi potrebbero superare i 100 milioni anche in questo caso.

Con il Comune, è storia nota, non c’è accordo sul Maradona, tanto che le istituzioni stanno seguendo da sole la riqualificazione in vista dell’Europeo 2032 mentre il Napoli guarda altrove. De Laurentiis ha prima puntato sull’area del Caramanico, trovando l’opposizione delle istituzioni stesse e dei commercianti della zona, e ora sta valutando quella dell’ex raffineria Q8 a San Giovanni a Teduccio. Nulla di certo, per il momento. Però ipotesi che testimoniano la consapevolezza della necessità: il progetto stadio è un acceleratore fondamentale ma può anche diventare una zavorra inesorabile. «Il Napoli, senza uno stadio di proprietà, perde più o meno settanta milioni», ha dichiarato a più riprese il dg dell’Area Business Tommaso Bianchini