Conte e De Laurentiis si incontreranno a maggio, il tecnico viaggia verso la conferma (Repubblica)

Repubblica: sono pronti per confrontarsi su tutto quello che non ha funzionato, in campo e fuori. Sul tavolo la questione dei tantissimi infortuni, dei recuperi molto dilatati nel tempo e delle sinergie tra gli staff

Sembra sempre più probabile che il meeting di fine stagione tra Antonio Conte e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si terrà prima della fine del campionato, o pochissimo tempo dopo; a maggio, insomma, i due si confronteranno, con la permanenza del tecnico che appare sempre più evidente.

Scrive Marco Azzi su Repubblica:

Il Napoli ha un organico forte e senza la perenne emergenza avrebbe potuto lottare per lo scudetto fino alla fine. Dal punto di vista tecnico, dunque, ci sono già delle basi robuste per programmare un futuro ambizioso, soprattutto se sarà percorsa la strada della continuità. Non ci sarà bisogno di una campagna acquisti faraonica in estate e per questo i prossimi step di crescita del club sono legati a delle problematiche diverse dal mercato. De Laurentiis e Conte – uniti da un contratto in scadenza nel 2027 – ne sono ben consapevoli e nel consueto vertice di fine stagione sono pronti per confrontarsi su tutto quello che non ha funzionato, in campo e fuori. Sul tavolo la questione dei tantissimi infortuni, dei recuperi molto dilatati nel tempo e delle sinergie tra gli staff.

Il 1° agosto il Napoli festeggerà il suo centenario e non ha ancora una casa di sua proprietà. Idem per lo stadio. Conte ha sempre detto di voler lasciare una traccia duratura del suo passaggio nel club, anche quando andrà via. Ma De Laurentiis la pensa nello stesso modo e nel vertice tra i due dovrebbe esserci di conseguenza unità di vedute. Nulla fa quindi pensare all’ipotesi di un divorzio anticipato, per il momento. Gli azzurri hanno un ciclo da completare e per la prossima stagione c’è già un obiettivo: fare un percorso molto più onorevole soprattutto in Champions League. Ci tengono nello stesso modo presidente e allenatore: a maggio la fumata bianca.