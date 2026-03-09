Il Napoli deve essere ripensato, gli acquisti saranno giovani di prospettiva e con ingaggi bassi (Corbo)

Il Napoli deve essere ripensato, scrive Antonio Corbo su Repubblica Napoli. Oggi è troppo pesante dal punto di vista finanziario. Ingaggi troppo alti ed età media eccessiva.

Scrive Corbo:

Anche De Laurentiis abbandona il suo preoccupato silenzio. Appena possibile parleranno di futuro. Dovrebbe essere una rivoluzione gentile, perché niente fa temere che possano dividersi, ma niente fa pensare che il terzo e ultimo anno di contratto possa ripetere successi e guasti del primo biennio. Scudetto 2025 e Supercoppa sono un eccellente traguardo, ma raggiunto con un motore sovralimentato. Ventiquattro giocatori acquistati, prima 13 poi 9 e ancora 2 a gennaio, hanno portato via 300 milioni, con i 150 lasciati da Osimhen e Kvaratskhelia. Oggi il Napoli deve essere ripensato. Conte ricorda che ha un altro anno di contratto, De Laurentiis rispetterà come sempre l’accordo. Deve tuttavia riorganizzare la società in strutture e limiti operativi. Nell’interesse del club e con la previsione di una economia di guerra.

Problematico il futuro di Lukaku con il mercato arabo chiuso. Merita una riflessione De Bruyne tornato in ottima condizione. Gli acquisti saranno giovani di prospettiva e con ingaggi bassi. Età media di circa 29 anni e 150 milioni di ingaggi sono insostenibili.