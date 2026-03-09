Altro che crisi del secondo anno o allenatore con la valigia. Con il gruppo il rapporto è straordinario e si è cementato nelle colossali difficoltà degli ultimi mesi

Avere Conte in panchina è una garanzia per De Laurentiis, il terzo anno a Napoli è già scritto (Repubblica)

Repubblica Napoli, con Marco Azzi, ribadisce che non ci sono dubbi sul futuro di Antonio Conte che resterà a Napoli forte di un contratto che non prevede clausole di uscita e che è molto solido dal punto di vista economico. Il prossimo anno, Conte sarà ancora sulla panchina del Napoli.

Scrive Repubblica:

Il Conte ter sarebbe tutto sommato una “non notizia”, visto che il tecnico leccese è già legato al Napoli da un inossidabile contratto triennale (in scadenza a giugno 2027, senza clausole per la rescissione ed economicamente al top, per la serie A).

Altro che crisi del secondo anno o allenatore con la valigia. Conte è rimasto a Napoli anche durante il week-end, nonostante i tre giorni di vacanza premio concessi ai suoi giocatori. Con il gruppo il rapporto è straordinario e si è cementato nelle colossali difficoltà degli ultimi mesi, invece di deteriorarsi. La festa davanti alla panchina dopo il gol di Elmas contro il Torino è stata liberatoria, visto che si intravede finalmente un po’ di luce in fondo al tunnel, grazie ai recuperi di Lukaku, Anguissa e De Bruyne.

Avere Conte in panchina è una garanzia e per questo De Laurentiis è stato subito accanto al suo allenatore nell’unico vero momento di difficoltà attraversato dal Napoli, dopo il ko del 9 novembre a Bologna. Presidente e tecnico come ogni anno tireranno le somme a fine maggio, per analizzare ciò che ha funzionato e cosa invece va corretto. Ma non ci sono ombre all’orizzonte e con il ritorno in Champions il futuro della panchina azzurra è già scritto: sarà Conte ter.

