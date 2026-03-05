Il Napoli continua a seguire Joao Gomes: il club azzurro ha già incontrato gli agenti del giocatore (Schira)
Su YouTube: "Va detto che il Napoli non è l’unica società interessata a Joao Gomes. C'è la concorrenza dello United."
Marchetti a Radio Marte: "Nella squadra ci sono diversi giocatori ultratrentenni: Jesus, Rrahmani, Spinazzola, Di Lorenzo, Lobotka, Politano, Anguissa e gli stessi Lukaku e De Bruyne. È probabile che la società faccia delle valutazioni"
Schira su X scrive che intanto Rino Gattuso è pronto a convocarlo in Nazionale per le partite dei playoff
Le speranze del Napoli forse non sono ancora del tutto vane. Non è scontato che il centrocampista inglese classe 2005 rinnovi con la squadra di Carrick, visto che ambisce a un ingaggio più alto.
La maggior parte degli acquisti rischiano di rimanere sul groppone. Conte è considerato il meno colpevole e potrebbe guidare la squadra un'altra stagione.
Anche il Psg lo segue, ma l’ingaggio da 20 milioni a stagione e la valutazione di 150 milioni rendono tutto più complicato.
Tmw: Per De Laurentiis si tratta di un profilo da acquistare a prescindere da chi siederà in panchina. Si rinnova il duello Napoli-Inter
Percorso analogo per Mazzocchi. Il Napoli ha offerto un nuovo contratto a Spinazzola, lui vorrebbe un biennale, si tratta. Sicuramente il Napoli dovrà rifarsi il look nel reparto degli esterni difensivi.
TeamTalk. Il difensore darebbe priorità alla permanenza a Manchester, anche a fronte di un possibile adeguamento al ribasso dell’ingaggio. Anche Fiorentina, Milan, Inter e West Ham su di lui.
Su X: "L'ala vorrebbe rimanere al Napoli. Il club azzurro, che ha superato la concorrenza di due club di Liga durante il mercato di gennaio, dispone di un’opzione d’acquisto fissata a 16,5 milioni"
Gazzetta: almeno fino al 2027. Il Napoli può incrementare la somma incassata con il 10% della rivendita. Inoltre, c'è il problema ingaggio: Osimhen, bonus inclusi, arriva a 21 milioni netti
Su YouTube: "Il giocatore si sta tenendo aperto tante porte. aveva parlato con l'Atletico a gennaio, ha delle offerte anche in Premier League. È tutto aperto"
Su YouTube: "Tanti fattori da considerare: la concorrenza, l'allenatore che ci sarà e la spesa che si vorrà fare"