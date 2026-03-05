Home » Il Campo » Calciomercato

Il Napoli continua a seguire Joao Gomes: il club azzurro ha già incontrato gli agenti del giocatore (Schira)

Su YouTube: "Va detto che il Napoli non è l’unica società interessata a Joao Gomes. C'è la concorrenza dello United."

Joao Gomes. Fonte: profilo Instagram ufficiale

Il Napoli continua a monitorare Joao Gomes del Wolverhampton. Il punto di Nicolò Schira.

Il Napoli continua a lavorare per Joao Gomes

Riporta Schira:

Il Napoli è interessato a João Gomes del Wolverhampton. Da capire poi come collocarlo nel centrocampo azzurro, perché il Napoli in cabina di regia ha già Lobotka e Gilmour.

Secondo me il Napoli cerca più un vice Anguissa, ma per caratteristiche João Gomes non è proprio un vice Anguissa. In mezzo al campo c’è già parecchio affollamento: ci sono McTominay, De Bruyne e altri giocatori. Però è un calciatore bravo, molto forte, che a Manna piace parecchio. Il Napoli lo segue da tempo e ha già incontrato gli agenti e gli intermediari.

Il club azzurro sta lavorando concretamente su questa pista, ma va detto che il Napoli non è l’unica società interessata a João Gomes. C’è lo United. 

Tra l’altro lo United si è mosso anche per Ederson, ma il brasiliano sembra prendere la strada di Madrid, sponda Atlético, la squadra del Cholo Simeone.

Occhio quindi al nome di João Gomes, che è in orbita Napoli ma anche in orbita Manchester United. E non è detto che le pretendenti si fermino qui: potrebbero aggiungersi altri club.”

