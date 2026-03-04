Il gol-ricordo di McTominay contro il Genoa vince come miglior rete di febbraio in Serie A
Anche se proprio contro il Genoa dovette fermarsi per un infortunio; da allora, lo scozzese non è più rientrato in campo.
Il gol di Scott McTominay contro il Genoa ha vinto il premio di miglior gol del mese di febbraio in Serie A.
Il gol di McTominay contro il Genoa vince l’Iliad Goal Of The Month di febbraio 🤩 pic.twitter.com/afpbKn78GR
— Lega Serie A (@SerieA) March 4, 2026
Al 22esimo, fu la rete dello scozzese, con assist di Rrahmani, a portare il risultato sul 2-1; poi il match finì 3-2 per gli azzurri.
E’ a quota 10 reti in stagione McTominay finora, anche se proprio contro il Genoa dovette fermarsi per un infortunio; da allora, il centrocampista non è più rientrato in campo, e Antonio Conte spera di riaverlo il prima possibile per la volata finale di stagione in cui il Napoli dovrà consolidare il posto alla prossima Champions League.