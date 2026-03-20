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Il Belgio ha convocato De Bruyne e Lukaku per le amichevoli contro Stati Uniti e Messico

Le amichevoli che si terranno rispettivamente il 28 marzo e il 1 aprile. Che Dio li preservi

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Ni Napoli 06/03/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Torino / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: Kevin De Bruyne

Il Belgio ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli che si terranno il 28 marzo e il 1 aprile rispettivamente contro Stati Uniti e Messico.

Belgio, la lista dei convocati

Portieri: Senne Lammens, Matz Sels, Maarten Vandevoordt

Difensori: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Centrocampisti: Kevin De Bruyne, Nathan De Cat, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Attaccanti: Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Loïs Openda, Alexis Saelemaekers, Lucas Stassin, Leandro Trossard

Che Dio ce li preservi in salute.

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