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De Bruyne corteggiato dagli Stati Uniti, ma il Napoli chiude le porte (Ekrem Konur)

Secondo le ultime notizie, l’interesse della Mls per Kevin De Bruyne non si è mai spento, ma il Napoli resta deciso. L'intenzione è trattenere il centrocampista e fare valere l’ultimo anno del suo contratto, in scadenza nel 2027.

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Ni Napoli 06/03/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Torino / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: Kevin De Bruyne

Negli ultimi giorni sono circolate voci su un possibile trasferimento di Kevin De Bruyne negli Stati Uniti, ma a nostro avviso si tratta di scenari difficilmente realizzabili. Il Napoli punta chiaramente a trattenerlo e farà valere l’ultimo anno del contratto, valido fino al 2027. Difficile dunque immaginare che il centrocampista belga lasci il club azzurro a cuor leggero, soprattutto considerando quanto sia centrale nel progetto di Antonio Conte.

Scrive Ekrem Konur, esperto di calciomercato, su X:

“Kevin De Bruyne: possibile trasferimento in Mls.  Secondo alcune fonti, una sfida finale negli Stati Uniti rimane sul tavolo. Il Napoli vuole trattenerlo e intende far valere l’ultimo anno del suo contratto, che scade nel 2027″.

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