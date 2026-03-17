De Bruyne corteggiato dagli Stati Uniti, ma il Napoli chiude le porte (Ekrem Konur)
Secondo le ultime notizie, l’interesse della Mls per Kevin De Bruyne non si è mai spento, ma il Napoli resta deciso. L'intenzione è trattenere il centrocampista e fare valere l’ultimo anno del suo contratto, in scadenza nel 2027.
Negli ultimi giorni sono circolate voci su un possibile trasferimento di Kevin De Bruyne negli Stati Uniti, ma a nostro avviso si tratta di scenari difficilmente realizzabili. Il Napoli punta chiaramente a trattenerlo e farà valere l’ultimo anno del contratto, valido fino al 2027. Difficile dunque immaginare che il centrocampista belga lasci il club azzurro a cuor leggero, soprattutto considerando quanto sia centrale nel progetto di Antonio Conte.
Scrive Ekrem Konur, esperto di calciomercato, su X:
“Kevin De Bruyne: possibile trasferimento in Mls. Secondo alcune fonti, una sfida finale negli Stati Uniti rimane sul tavolo. Il Napoli vuole trattenerlo e intende far valere l’ultimo anno del suo contratto, che scade nel 2027″.
🚨 #Napoli 🇧🇪 Kevin De Bruyne – MLS move possible!
📌 Reports suggest a final challenge in the United States remains on the table.
🔥 Napoli want to keep him and plan to enforce the final year of his deal, running until 2027. pic.twitter.com/bJEB28qGQ9
— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 17, 2026