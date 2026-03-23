I rigori nacquero nel 1891, il calcio era violentissimo: li inventarono “per domare le bestie”

“Il calcio di rigore è una cosa diabolica. Da una parte c’è chi calcia il rigore, che osserva, per alcuni istanti che sembrano interminabili, il portiere ingrandirsi e la porta rimpicciolirsi. Dall’altra, il portiere riflette sull’improvvisa enormità della sua porta. La porta, tuttavia, rimane sempre la stessa, con i suoi 7,32 metri di lunghezza e 2,44 metri di altezza”. Che è una bella definizione di rigore (del Paìs), un pezzo di calcio forse mai davvero raccontato per bene. Ci prova “Il calcio di rigore”, un libro di Robert McCrum, che è pronipote dell’inventore dei rigori. Nel libro, scrive il Paìs che lo recensisce, racconta la storia della regola, intrecciandola con la storia del calcio, la sua famiglia e il rapporto tra Inghilterra e Irlanda del Nord.

“Le statistiche – scrive il Paìs – dicono che il 33% dei rigori calciati in tutto il mondo viene sbagliato (questa percentuale scende al 15% nei principali campionati europei) ma i dati non possono cogliere tutto ciò che circonda un calcio di rigore. Per non parlare della tensione che si genera durante le serie di rigori, che possono decidere un Mondiale, un Europeo o un torneo locale. Il silenzio che ne consegue evoca una citazione di Oscar Wilde: “La suspense è terribile. Spero che duri”. I rigori sono una cosa diabolica, sì, ma anche molto divertenti. Soprattutto quando la tua squadra non è coinvolta”.

“Agli albori, il calcio era piuttosto elementare e molto violento. Da qui l’aggiunta di elementi e regole per temperare l’esuberanza giovanile. Il calcio d’angolo, ad esempio, arrivò nel 1873. La traversa nel 1875. Nel 1891 arrivò il calcio di rigore. La sua introduzione fu accolta con grande controversia: molti ritenevano che limitasse la libertà dei giocatori. Il suo ideatore fu un portiere irlandese di nome William McCrum, convinto che la nuova regola avrebbe domato le bestie. Oggi, una lapide di granito indica “il luogo in cui è nato il calcio di rigore” nella città irlandese di Milford”.